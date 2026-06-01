Миколог Тихомиров сообщил о начале супергрибного сезона

«Накануне я под Домодедово нашёл шампиньоны. Эти грибы растут не только в магазинах на полках, но и в лесу. Лесные шампиньоны гораздо более ароматные, чем те, что продаются. Они хороши тем, что их невозможно спутать с чем‑либо ядовитым. Начали находить белые грибы — речь о так называемом белом сетчатом грибе. Появились ещё совсем маленькие лисички. Ещё многие собирают серо‑жёлтый трутовик — он растёт на дубах. За вкусовые качества его называют “курицей”. Эти грибы нужно собирать молодыми: тогда они мягкие, быстро готовятся и очень вкусные», — отметил он.