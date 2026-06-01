Миколог Тихомиров сообщил о начале супергрибного сезона

Шампиньоны, опята и белые грибы начали собирать в Подмосковье и других регионах. Об этом в эксклюзивном интервью aif.ru рассказал эксперт по грибам Дмитрий Тихомиров.
«Накануне я под Домодедово нашёл шампиньоны. Эти грибы растут не только в магазинах на полках, но и в лесу. Лесные шампиньоны гораздо более ароматные, чем те, что продаются. Они хороши тем, что их невозможно спутать с чем‑либо ядовитым. Начали находить белые грибы — речь о так называемом белом сетчатом грибе. Появились ещё совсем маленькие лисички. Ещё многие собирают серо‑жёлтый трутовик — он растёт на дубах. За вкусовые качества его называют “курицей”. Эти грибы нужно собирать молодыми: тогда они мягкие, быстро готовятся и очень вкусные», — отметил он.
Тихомиров объяснил, что перепады погоды — от жары к прохладе и дождям — способствуют росту грибов.
«Думаю, после похолодания, которое было на неделе, и обильных дождей грибов будет ещё больше. Чтобы грибы начали плодоносить, нужна как раз такая температурно‑влажностная провокация, то есть похолодание и осадки», — добавил эксперт.