В Хабаровском крае стартовал основной период ЕГЭ

В Хабаровском крае выпускники 11 классов приступили к основному периоду ЕГЭ-2026. В первый экзаменационный день, 1 июня, школьники сдают предметы по выбору — историю, литературу и химию.
Следующими в расписании стоят обязательные экзамены. Русский язык выпускники напишут 4 июня, математику — 8 июня. Для получения аттестата нужно сдать оба предмета, при этом участники выбирают базовый или профильный уровень математики. По данным Рособрнадзора, профильную математику выбрали 51,2 процента участников, базовую — 48,4 процента.
Среди предметов по выбору в этом году по стране лидирует обществознание — его выбрали 40,7 процента участников. Далее идут информатика, физика и биология, затем химия, история, английский язык, литература и география. Экзаменационный период для выпускников, включая резервные дни и пересдачи, продлится до 9 июля.
Всего для участия в ЕГЭ в регионе зарегистрировались 5950 человек. Большинство из них — выпускники этого года, но экзамены также будут сдавать ребята прошлых лет, студенты техникумов и колледжей. Для одиннадцатиклассников ЕГЭ остаётся главным испытанием перед поступлением в вузы, поэтому ближайшие недели станут для них особенно напряжёнными.