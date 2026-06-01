В Хабаровске осудили мужчину за нападение на полицейского в аэропорту

Железнодорожный районный суд Хабаровска рассмотрел дело в отношении гражданина Б., который в состоянии алкогольного опьянения совершил преступление против представителя власти в здании аэропорта города, сообщает суд Хабаровского края. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Инцидент произошёл в дежурной части линейного отдела полиции. Гражданин Б. выразил недовольство законными действиями сотрудника: пресечением административных правонарушений, личным досмотром, применением физической силы и спецсредств, а также помещением его в комнату для административно задержанных. В результате он публично оскорбил полицейского и применил в отношении него насилие, не представляющее угрозы для жизни и здоровья.
Суд признал обвиняемого виновным и назначил соответствующее наказание в рамках действующего законодательства. Решение вступило в законную силу.
