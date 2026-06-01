Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Хабаровске осудили мужчину за нападение на полицейского в аэропорту

Инцидент произошёл в дежурной части линейного отдела полиции.

Источник: Комсомольская правда

Железнодорожный районный суд Хабаровска рассмотрел дело в отношении гражданина Б., который в состоянии алкогольного опьянения совершил преступление против представителя власти в здании аэропорта города, сообщает суд Хабаровского края. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Инцидент произошёл в дежурной части линейного отдела полиции. Гражданин Б. выразил недовольство законными действиями сотрудника: пресечением административных правонарушений, личным досмотром, применением физической силы и спецсредств, а также помещением его в комнату для административно задержанных. В результате он публично оскорбил полицейского и применил в отношении него насилие, не представляющее угрозы для жизни и здоровья.

Суд признал обвиняемого виновным и назначил соответствующее наказание в рамках действующего законодательства. Решение вступило в законную силу.

Стали свидетелем интересных событий? Сообщите нам об этом:

Почта: red.habkp@phkp.ru