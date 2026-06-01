Синоптики обещают Красноярску солнечную и теплую рабочую неделю

По данным Гидрометцентра России, на наступившей рабочей неделе погода в Красноярске будет солнечной, теплой и сухой. Только сегодня, 1 июня, возможен кратковременный дождь. Дневные температуры будут постепенно расти и самым теплым днем станет пятница, когда столбик термометра будет держаться у отметки +23 градуса. Сегодня, 1 июня, температура также не будет опускаться ниже +20 градусов, ожидается слабая облачность, местами возможен кратковременный дождь. Ночные температуры всю неделю также будут стабильными — около +10 градусов, ветер слабый. Небо ночами будет ясным.