Газонокосилка за 210 тысяч проработала 15 минут: красноярец через суд вернул деньги

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Весной прошлого года мужчина приобрел технику за 209 990 рублей. При получении в пункте выдачи он смог осмотреть только упаковку: проверить комплектацию и работоспособность райдера на месте не позволяли его размер и вес. Сотрудник пункта выдачи такую проверку также не проводил.
Проблемы начались уже при первом использовании. Через 10 минут работы у техники появился посторонний шум, а еще через 5 минут расслоился ремень. После этого райдер перестал косить траву.
На горячей линии покупателю предложили обратиться в сервисный центр. Перед транспортировкой мужчина, следуя инструкции, попытался очистить лезвие и платформу с помощью водонапорного шланга, однако сделать это не смог: в комплекте не оказалось необходимого штуцера.
В сервисном центре технику приняли в ремонт. Он длился месяц. Когда райдер вернули, покупатель обнаружил, что штуцер для промывки так и не установлен. Забирать технику с не полностью устраненными недостатками мужчина отказался.
После 45 дней ожидания потребитель потребовал вернуть деньги, но продавец отказал. Письменная претензия также не помогла. Тогда красноярец обратился в суд, а специалисты Управления Роспотребнадзора оказали ему помощь в защите прав.
В итоге стороны заключили мировое соглашение. Договор купли-продажи расторгнут, а ООО «ЛЕ МОНЛИД» обязано выплатить покупателю 260 тыс. рублей. В эту сумму вошли стоимость райдера, неустойка, компенсация морального вреда и другие расходы.