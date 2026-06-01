Силовики задержали организаторов «разблокировки» активов российских инвесторов: в чем они обвиняются

РБК: Силовики задержали организаторов разблокировки «замороженных» активов.

Источник: Комсомольская правда

Участники финансового рынка, занимавшиеся вопросами разблокировки замороженных активов инвесторов из России, оказались под стражей. Накануне их задержали правоохранители. Об этом со ссылкой на источники сообщает РБК.

Речь идет, уточняет издание, о главе «Инвестиционной палаты» Алексее Седушкине и руководителе брокерской компании Mind Money Юлии Хандошко.

В отношении обоих возбуждены уголовные дела по статье о мошенничестве. Источник уточнил, что деятельность Седушкина и Хандошко связана с замороженными ценными бумагами российских и иностранных инвесторов.

Ранее в Иркутске силовики задержали двух соучредителей и пяти руководителей завода по производству тест-полосок для измерения уровня глюкозы в крови МедТехСервис, которые подозреваются в хищении средств бюджета Иркутской области, выделенных на реализацию инвестиционного проекта, в особо крупном размере.

Позже сообщалось об аресте замначальника Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) МЧС РФ Игоря Сосунова по обвинению в получении взятки. С Игорем Сосуновым задержали также руководителя научного центра ВНИИ ГОЧС Николая Посохова, уточнили в правоохранительных органах.

Позже в Челябинской области силовики вскрыли схему, связанную с контрактами по ликвидации несанкционированных свалок. Под подозрение попал генеральный директор одного из крупнейших подрядчиков по уборке незаконных мусорных полигонов в регионе — компании «Альянс». 11 марта к нему домой и на работу с обыском нагрянули сотрудники ФСБ.

А утром 13 апреля этого года в Челябинской области сотрудники ФСБ и Следственного комитета задержали бывшего заместителя гендиректора по производству «Магнитогорского металлургического комбината» Павла Кравченко. Одновременно схватили предпринимателя Эдуарда Новоселова. Кравченко и Новоселов — близкие друзья, а задержания связаны с деньгами, стройматериалами и различными ценностями, которые бизнесмен передавал Кравченко от фирмы, желавшей получить контракты с комбинатом.

