Россияне летом смогут увидеть соединения Юпитера с Венерой и Меркурием

НОВОСИБИРСК, 1 июня. /ТАСС/. Россияне в течение лета смогут увидеть на ночном небе, как Юпитер соединится сначала с Венерой, а затем с Меркурием. Такими данными поделился с ТАСС инженер обсерватории «Вега» Новосибирского госуниверситета (НГУ) Михаил Маслов.
«Юпитер и Венера — это две наиболее яркие планеты на земном небосводе. В своем движении по небу они иногда оказываются расположены довольно близко друг к другу с точки зрения земного наблюдателя. Такие события называются соединениями. Одно из таких соединений произойдет в ночь с 9 на 10 июня, когда угловое разделение между этими планетами уменьшится до 1,6 градуса, что чуть больше, чем три видимых размера лунного диска», — сказал собеседник агентства.
По словам Маслова, за несколько недель до соединения эти планеты уже видны по вечерам в западной стороне неба; хотя они еще довольно далеко друг от друга, с каждым днем вплоть до 9 июня расстояние между ними будет постепенно уменьшаться.
Он добавил, что, подобно соединениям с Венерой, планета Меркурий также может время от времени проходить рядом с Юпитером на небесном своде. Этим летом такое событие ожидается в ночь с 14 на 15 августа. Маслов пояснил, что, поскольку Меркурий намного ближе к Солнцу и по этой причине виден хуже, соединения с участием Меркурия обычно проходят при слишком маленьком угловом удалении от Солнца и поэтому не видны.
«Однако соединение с 14 на 15 августа станет исключением, поскольку оно произойдет, когда Меркурий будет на относительно большом угловом расстоянии от Солнца. При этом, в отличие от вечернего соединения Юпитера и Венеры, данное соединение можно будет наблюдать в утреннее время», — подчеркнул эксперт.