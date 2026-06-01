Россияне летом смогут увидеть соединения Юпитера с Венерой и Меркурием

«Юпитер и Венера — это две наиболее яркие планеты на земном небосводе. В своем движении по небу они иногда оказываются расположены довольно близко друг к другу с точки зрения земного наблюдателя. Такие события называются соединениями. Одно из таких соединений произойдет в ночь с 9 на 10 июня, когда угловое разделение между этими планетами уменьшится до 1,6 градуса, что чуть больше, чем три видимых размера лунного диска», — сказал собеседник агентства.