Красноярцам рассказали, как техобследование зданий помогает бизнесу избегать убытков

Проблемы с состоянием зданий и сооружений остаются одной из самых недооцененных угроз для бизнеса. Как отмечают в ГК «Национальная юридическая коллегия», многие собственники коммерческой недвижимости обращаются к специалистам уже после появления трещин, протечек и других серьезных повреждений, когда устранение последствий требует значительных затрат.
При этом часть нарушений невозможно выявить при обычном осмотре. Ошибки, допущенные во время строительства, отклонения от проектной документации и скрытые дефекты могут долгое время оставаться незаметными, постепенно снижая надежность объекта. Выявить такие проблемы помогает техническое обследование зданий и сооружений.
Чаще всего эксперты обнаруживают:
нарушения строительных технологий; отклонения от проекта; скрытые дефекты конструкций; износ несущих элементов; повреждения, влияющие на безопасность эксплуатации объекта.
Особенно актуальны такие проверки при покупке коммерческой недвижимости, реконструкции зданий и спорах с подрядчиками. Нередко результаты обследование технического состояния зданий и сооружений помогают собственникам добиться компенсации ущерба.
Такой кейс был в практике ГК «Национальная юридическая коллегия». После завершения строительства коммерческого объекта его собственник обратился к специалистам с запросом на проведение технического обследования зданий и сооружений из-за подозрений на дефекты.
В рамках работ было проведено обследование технического состояния здания: специалисты выявили нарушения при устройстве перекрытий, отклонения от проектных решений и скрытые недостатки, которые невозможно было определить визуально. Подрядчик отказался признавать проблему, после чего эксперты провели строительно-техническую экспертизу, подготовили доказательственную базу и выстроили юридическую позицию.
В итоге наличие нарушений удалось доказать, а подрядчик компенсировал затраты на их устранение. Это позволило собственнику избежать повторных расходов и дальнейших проблем при эксплуатации объекта.
«Во многих случаях обследование помогает обнаружить нарушения еще до появления серьезных последствий. Кроме того, результаты экспертизы становятся важным инструментом защиты интересов собственника в спорах с подрядчиками», — отметил заместитель генерального директора ГК «НЮК» Александр Пархоменко.
Если вам необходимо проверить состояние здания или сооружения, выявить скрытые дефекты или провести экспертизу, в ГК «Национальная юридическая коллегия» выполняют комплексное техническое обследование зданий и сооружений и сопровождают клиентов на всех этапах — от диагностики до юридической защиты.
Подробно узнать об услугах ГК «НЮК» и записаться на консультацию можно на сайте krasnoyarsk.nuk-ru.ru, по телефону: 8 (800) 550−13−02 и в Telegram (@Ndz2014) Связаться с экспертами и заказать услугу технического обследования состояния здания: 8 (800) 550−23−09.
Реклама. ООО «ДЕПАРТАМЕНТ ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ». erid: 2Vfnxwb5tEe.