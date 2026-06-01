Главные часы Красноярска поздравляют горожан с Днем защиты детей

1 июня главные городские часы Красноярска исполняют мелодию по мотивам песни Владимира Шаинского «Если с другом вышел в путь». Услышать ее можно в 12:00, 15:00, 18:00 и 21:00.
Как рассказали в мэрии, смена музыки на «Биг-Бене» приурочена к празднованию Дня защиты детей.
Красноярский «Биг-Бен» был построен при Петре Пимашкове по проекту легендарного архитектора Арэга Демирханова. В 2019 году зародилась традиция играть разные мелодии к праздникам и знаменательным датам.
В Красноярск пришло лето. Для школьников это время начала каникул, а для взрослых — отпусков. Сегодня в России празднуется День защиты детей. Расскажем, где его можно отметить.