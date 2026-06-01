РУСАЛ выполнит мероприятия проекта «Чистый воздух» и продолжит экологическую модернизацию

29 мая в национальном центре «Россия» в Красноярске прошла экологическая конференция «Чистый воздух: как города меняются к лучшему». Эксперты федерального уровня на многочисленных площадках мероприятия обсудили ключевые, наиболее актуальные темы: успешные практики модернизации промышленности, экологизации теплоэнергетического комплекса и частного сектора, а также новые технологии, нестандартные подходы в работе государственного экологического надзора. На сегодняшний день в федеральном проекте «Чистый воздух» 400 участников из 41 города страны. В 12 из них, крупнейших промышленных центрах, выплавляют алюминий, сталь и добывают уголь. К таковым, безусловно, относятся Красноярск и Норильск. В масштабной конференции принял участие РУСАЛ. Компания активно включилась в проект «Чистый воздух» с самого его старта. При этом необходимо отметить, что собственные мероприятия РУСАЛ начал проводить еще в начале 2000-х годов. И с этого времени экологическая модернизация стала для компании приоритетным направлением. К примеру, с 2004 года на КрАЗе объем выбросов снизился почти вдвое. По разработанной методике в 2025 — 2026 годах компанией проведена пилотная оценка социальных и экологических инвестиций, эксперты оценили около 780 проектов. Общий объем инвестиций по ним составил порядка 61 миллиарда рублей, на экологические мероприятия был направлен основной объем этих средств — 42 миллиарда рублей. Из них на снижение уровня выбросов потрачено 35,2 миллиарда рублей. По словам директора по устойчивому развитию АО «РУСАЛ Менеджмент» Юрия Акиньшина, социальные и экологические инвестиции для компании — это не просто сопутствующая деятельность бизнеса. Это целенаправленный вклад в развитие территорий ответственности компании и благополучия жителей. У нас грандиозные планы, связанные с модернизацией наших производств, в Красноярске будем это делать в первую очередь. Наша задача не ждать благодарности, а сделать так, чтобы жалоб от жителей города не было. Компания к этому готова. Все мероприятия в рамках федерального проекта «Чистый воздух» предприятие планирует не только выполнить в срок, но и продолжить заниматься экологическими мероприятиями — развитием электролизеров на обожженных анодах и внедрением высокотехнологичного инертного анода, — сообщил в своем выступлении Юрий Акиньшин. По итогам 2025 года общий объем потраченных РУСАЛом средств на реализацию мероприятий федерального проекта «Чистый воздух» составил 22,9 миллиарда рублей, уровень снижения по загрязняющим веществам — около 4,5 тысяч тонн. Неотъемлемым условием ведения бизнеса для РУСАЛа является бережное отношение к окружающей среде, что позволяет обеспечивать безопасную жизнь нынешних и будущих поколений, а также последовательное сокращение экологического «следа» деятельности компании.