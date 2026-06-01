Мэр Владивостока проверил ремонт детсада № 34 и обсудил благоустройство

Глава Владивостока Константин Шестаков побывал в детском саду № 34 на улице Сабанеева, где сейчас идёт капитальный ремонт, и вместе со студентами-архитекторами обсудил, как обновить территорию после строительных работ. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.
В старом корпусе детсада подрядчик чинит крышу и фасад, приводит в порядок лестницы и полностью меняет инженерные сети — отопление, водопровод, канализацию, вентиляцию и электрику. По данным мэрии, в план ремонтных работ также включили обновление пищеблока и медицинского кабинета, чтобы привести их к действующим санитарным нормам.
В администрации рассказали, что готовность объекта сейчас оценивают в 65%. Константин Шестаков отметил, что строители держатся утверждённого графика, а достигнутый объём работ уже позволяет параллельно думать о благоустройстве двора.
Отдельной темой разговора во время визита стал будущий вид прилегающей к саду территории. Студенты Владивостокского государственного университета предложили нанести на асфальт игровые и обучающие рисунки, оформить фасады и крышки люков, создать муралы, установить тактильные панели для игр и развесить на участке скворечники.
По словам мэра, участие студентов даёт им возможность поработать с реальным городским пространством и увидеть, как их идеи воплощаются в жизнь. Власти города, в свою очередь, получают свежие решения по организации пространства для детей, которые при удачном опыте использования можно будет перенести и на другие соцобъекты Владивостока.
По поручению Константина Шестакова в детском саду уже обновили входную группу: поставили новые ворота и калитку, оборудованные видеодомофоном для контроля доступа на территорию. В мэрии уточнили, что эти работы профинансированы из бюджета Владивостокского городского округа и идут параллельно с основным ремонтом здания.
Кроме того, руководство детсада вместе с городскими властями намерено разместить на площадке каркасный морозостойкий бассейн размером 5×6 метров. Такой бассейн рассчитан на работу на улице и должен расширить возможности для оздоровительных и развивающих занятий с детьми после завершения основных строительных работ.
«Завершить капитальный ремонт планируем до 15 июля, чтобы учреждение успело подготовиться к новому учебному году», — отметил Константин Шестаков.
Как отмечается в сообщении администрации Владивостока, сейчас капитальный ремонт идёт также в детских садах № 5, 27 и 121. Эти учреждения включены в общую программу обновления городских детсадов, которую реализуют при поддержке Приморского края.