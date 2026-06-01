Помощница Эпштейна заявила, что экс-принц Эндрю приглашал её к себе домой

Сара Келлен, работавшая у Эпштейна личным ассистентом, рассказала в Конгрессе США о том, что Эндрю Маунтбеттен-Виндзор приглашал её в свою резиденцию.

Источник: Аргументы и факты

Помощница покойного американского финансиста Джеффри Эпштейна Сара Келлен рассказала, что бывший британский принц Эндрю Маунтбеттен-Виндзор приглашал ее к себе домой, сообщила газета Daily Mail со ссылкой на её показания в Конгрессе США.

«В ходе дачи показаний в этом месяце членам Палаты представителей США на закрытом заседании она, в частности, заявила, что Эндрю пригласил госпожу Келлен навестить его либо в (резиденции — прим. ред.) “Роял-Лодж” в Виндзоре, из которого его выселили в декабре, либо в Букингемском дворце», — сказано в статье.

Келлен сейчас 46 лет. С 2001 года она была личным ассистентом Эпштейна. Женщина работала у финансиста более 10 лет.

Напомним, в конце февраля Эндрю Маунтбеттен-Виндзора задержали в Британии по делу о служебном злоупотреблении в период, когда он являлся торговым представителем. Правоохранительные органы заподозрили его в пересылке государственных документов Эпштейну.

31 мая издание Express UK написало о новых обвинениях против бывшего принца. Расследование связано с неподобающим поведением принца Эндрю в отношении женщины. Она работала официанткой на престижном скаковом фестивале Royal Ascot в 2002 году.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше