Дружелюбный медведь и розовый конь прогулялись по улицам Новосибирска под духовой оркестр

Артисты из восьми стран мира прошли в Новосибирске от площади Ленина до Театра кукол 31 мая. Театрализованное шествие открыло Международный фестиваль театра кукол «Перекрёсток».
В течение недели в городе выступят мастера из Турции, Саудовской Аравии, Индонезии, Египта, Узбекистана, Таджикистана, Китая и Ирана.
Российскую программу, как уточнили в оргкомитете, представят труппы из Санкт-Петербурга, Перми, Вологды, Луганска, Горловки, Барнаула и Новосибирска.
Яркие моменты шествия запечатлены в нашем фоторепортаже.
