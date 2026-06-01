Афрохаус и музыка нулевых: в «Бархат Парке» пройдут два крупных музыкальных фестиваля

В Красноярском крае этим летом пройдут сразу два крупных музыкальных фестиваля. Площадкой для событий станет «Бархат Парк», расположенный недалеко от Красноярска — в Березовском районе.
19 и 20 июня площадка примет фестиваль «Бархат в белом». Концепция события вдохновлена эстетикой белого цвета, современной электронной музыкой и атмосферой знаменитых пляжных вечеринок. Для гостей подготовят две сцены. На главной выступят хедлайнеры фестиваля, а сопровождать музыкальную программу будут масштабное световое шоу и пиротехнические эффекты. Вторая сцена расположится в приватном пляжном клубе парка. Здесь 20 июня пройдет специальный формат «лицом к лицу», в рамках которого артисты устроят музыкальный поединок за диджейскими пультами.
Главной звездой фестиваля станет южноафриканская исполнительница LIZWI, работающая в жанре афрохаус. Ее трек Amathole набрал миллионы прослушиваний по всему миру и считается одним из самых узнаваемых релизов жанра последних лет. Также на сцену выйдут AIWASKA, известный своим духовным и гипнотическим тек-хаус-звучанием, петербургский диджей ALEXEY UNION, московские артисты MISHA KLEIN, YASHA F, ANZA (aka DJ NEJTRINO), DEFLEE, а также CATMOONK, проект Lilova и SEDAT — представитель турецкой музыкальной ривьеры.
Организаторы обещают, что фестиваль объединит музыку, световые инсталляции, арт-объекты и перформансы в единое иммерсивное пространство.
7 августа «Бархат Парк» примет фестиваль «Бархат 2000», посвященный музыке начала двухтысячных. В программе — выступления артиста, участника легендарной «Фабрики звезд-2» Иракли, проекта Катя Чехова и одного из самых известных представителей российской клубной сцены нулевых DJ Бойко.
Организаторы отмечают, что список участников еще будет пополняться. Ранее на площадке «Бархат Парка» уже выступали Леша Свик, Иванушки International и Gayazovs Brothers.
Фото на главной странице: «Бархат Парк».
