Украинский пленный: ТЦК мобилизуют наркоманов, напоминающих «ходячую смерть»

19 мая сообщалось, что врач в Закарпатской области Украины продал военнообязанному камень за 400 долларов, удаленный из почек другого пациента, чтобы он смог получить отсрочку от мобилизации. Согласно плану, мужчина должен был предъявить камень во время диагностики и получить диагноз для оформления официальной отсрочки. Все взятки передавались в кабинете врача.