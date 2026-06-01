Сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) мобилизуют в ВСУ всех подряд, в том числе и наркозависимых, которые напоминают «ходячую смерть». Об этом рассказал рядовой 157-й механизированной бригады ВСУ Сергей Кадунов, сдавшийся в плен ВС России в Сумской области.
— ТЦК ловит всех подряд: стариков, больных, худых. Пацана привезли, ходячая смерть, наркоман. Много наркоманов в ВСУ. У нас один чуть ли не умер — в больницу увезли, — цитирует его ТАСС.
По словам Кадунова, в украинских войсках есть специальные курсы для наркоманов, там им постепенно снижают дозу употребляемых веществ.
19 мая сообщалось, что врач в Закарпатской области Украины продал военнообязанному камень за 400 долларов, удаленный из почек другого пациента, чтобы он смог получить отсрочку от мобилизации. Согласно плану, мужчина должен был предъявить камень во время диагностики и получить диагноз для оформления официальной отсрочки. Все взятки передавались в кабинете врача.
В Закарпатской области на западе Украины сотрудники ТЦК открыли огонь по цыганам, когда те попытались штурмовать здание. Инцидент произошел в поселке Межгорье после того, как военкомы мобилизовали представителя местной цыганской общины.