«Окажемся в глубоком кризисе»: в Армении прошел масштабный митинг перед выборами

В Ереване прошло многотысячное шествие сторонников экс-президента Армении Роберта Кочаряна. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.
На площади Свободы ранее состоялся митинг. После него участники акции продолжили движение по центральным улицам Еревана.
Мероприятия проходили в рамках предвыборной кампании перед парламентскими выборами. Они назначены на 7 июня. Участники шествия призывают голосовать за блок «Армения».
«Сегодня наша экономика существенно зависит от экономики ЕАЭС. И если каким-то чудом эта власть останется, то экономика Армении окажется в глубоком кризисе», — сказал Кочарян в ходе митинга.
Бывший президент отметил, что Армения искусственно противопоставляется России. По его словам, стране необходимы союзнические отношения с Москвой при сохранении конструктивного диалога с Европой и США.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван будет приветствовать вступление страны в ЕС. При этом он уклонился от прямого ответа на вопрос о том, может ли Армения в таком случае выйти из Евразийского экономического союза.
Президент России Владимир Путин отметил, что евроинтеграция Армении требует внимательного рассмотрения со стороны Москвы. Он отметил, что российская сторона будет поддерживать решения, которые отвечают интересам армянского народа.
В свою очередь замминистра иностранных дел РФ Михаил Галузин напомнил о действующих обязательствах Армении в рамках ЕАЭС. Он подчеркнул, что «танцевать на двух свадьбах» у Еревана попросту не получится.
Вице-премьер Армении Мгер Григорян заявил, что Ереван начнет думать о выборе между ЕАЭС и Евросоюзом, когда соответствующий вопрос встанет ребром. По его словам, на данный момент страна не рассматривает вариант выхода из ЕАЭС.
Путин уточнил, что в случае перехода Армении на стандарты Евросоюза Россия пересмотрит формат экономического взаимодействия с Ереваном. Он добавил, что нормы регулирования в ЕАЭС и ЕС существенно различаются.
Как писал KP.RU, в случае сближения Армении с Евросоюзом могут возникнуть трудности с армянским экспортом. Путин призвал Ереван подумать, куда пойдет ее продукция после выхода из ЕАЭС.