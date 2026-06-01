Омский «Авангард» может подписать защитника Адамчука на три года

Омский «Авангард» может усилить оборону защитником Кириллом Адамчуком. Как сообщает журналист Артур Хайруллин, клуб подпишет с 32-летним хоккеистом контракт на три года.
Последние два сезона Адамчук выступал за московское «Динамо». Его соглашение со столичным клубом рассчитано до 31 мая.
В минувшем чемпионате КХЛ защитник провёл 68 матчей и набрал 14 очков — забросил три шайбы и отдал 11 результативных передач. Показатель полезности игрока составил «минус 1».
В плей-офф Адамчук сыграл четыре матча и отметился одним голом.