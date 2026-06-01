С начала 2026 года в Иркутской области вакцинировали более 60 лошадей

IrkutskMedia, 1 июня. С начала года в Иркутской области вакцинировали 66 лошадей от дерматомикозов (стригущего лишая). Опасность заболевания заключается в том, что легко передаётся от животных человеку.
Как рассказали в пресс-службе региональной ветеринарии, опасная грибковая инфекция поражает волосяной покров животного. Болезнь проявляется в виде округлых открытых шелушащихся корок на морде, шее, под седлом и уздечкой лошади.
Для надёжной защиты лошадей от стригущего лишая конюшни необходимо регулярно дезинфицировать и проводить в помещения уборку, а также приводить в порядок инвентарь для уборки. Ежегодная вакцинация поголовья проводится вместе с карантином, который длится 30 дней.
Ранее агентство рассказывало, что 160 животных в Приангарье вакцинировали от свиной чумы. Кроме того, на территории фермы провели дезинфекцию помещений.