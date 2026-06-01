Михаил Котюков: в Красноярске продолжат развивать инфраструктуру для регби

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Губернатор Красноярского края Михаил Котюков посетил первое в новом сезоне регбийное дерби между командами «Красный Яр» и «Енисей-СТМ». Матч прошел при полном стадионе болельщиков.

Источник: НИА Красноярск

Глава региона отметил высокий интерес красноярцев к регби и подчеркнул, что в городе продолжат развивать спортивную инфраструктуру.

«Сегодняшний аншлаг еще раз доказал: интерес к регби в Красноярске огромный. Поэтому будем развивать инфраструктуру обоих стадионов, чтобы как можно больше любителей этого вида спорта могли посещать матчи наших команд, а клубы — воспитывать чемпионскую смену», — написал Михаил Котюков в соцсетях.

Также губернатор обратил внимание на игру молодых спортсменов, которые вышли на поле, и отметил их достойный уровень подготовки.