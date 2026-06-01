Синеют уши и губы: врач назвал главную опасность холеры в РФ

В Нигерии разгорелась серьёзная вспышка холеры, которая уже унесла жизни как минимум 37 человек. С начала мая в штате Борно на северо-востоке страны зарегистрировано более 3 тысяч случаев заражения.
В России эпидемиологическая ситуация по холере находится под постоянным контролем, особенно летом, когда вспышки заболевания наиболее вероятны, сообщил в эксклюзивной беседе с aif.ru врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко. Он заверил: массовой эпидемии в стране не будет, но расслабляться нельзя.
Холера в России: под контролем, но риск есть.
«Холера — это не грипп, который каждый год меняет свой генетический фон, она консервативна. Если бы не похолодания в нашей стране, то она могла бы развиваться интенсивнее. Однако, как только вода достигает температуры 17 градусов, то специалисты проводят исследования по наличию холеры. В каждом регионе выбирают неблагополучные места, где загрязняются открытые водоемы, и там проводят замеры. Осенью, после похолодания, замеры временно прекращаются», — пояснил врач.
Онищенко отметил, что в прошлом году наблюдался рост заболеваемости, однако из-под контроля ситуация не выходила. Россия ещё в 80-е годы была условно разделена на регионы по степени риска появления вспышки холеры. Первое место, по его словам, занимают южные регионы, например, Астраханская область.
«Из Волги в Каспийское море сбрасывается все, что собирается в Тверской области, Московской, Ярославской и так далее», — пояснил врач.
Наиболее опасные месяцы — июнь, июль, август и сентябрь. Именно в этот период вода в водоёмах достаточно прогревается, а активность купающихся и туристов достигает пика. В холодное время исследования водоёмов прекращаются, так как бактерия в таких условиях практически не выживает.
Симптомы холеры: как распознать вовремя.
Основные симптомы холеры сложно спутать с обычным отравлением. Прежде всего, это частый, обильный жидкий стул без выраженных болей и спазмов. Второй характерный признак — многократная рвота, которая появляется внезапно и не сопровождается выраженной тошнотой.
Далее нарастает потеря жидкости, приводящая к быстрому обезвоживанию. Появляется ощущение сухости во рту, «стянутость» кожи, уменьшение слюноотделения. Возникают болезненные мышечные сокращения, особенно в икроножных мышцах, связанные с развивающимся натриево-калиевым дефицитом.
Падает артериальное давление из-за снижения объёма циркулирующей крови, пульс учащается — это компенсаторная реакция организма. Голос становится осипшим и тихим, появляется общая разбитость и выраженная слабость. Объём выделяемой мочи сокращается вплоть до почти полного отсутствия.
Важно помнить: температура тела при холере чаще остаётся в пределах нормы или повышается незначительно, что отличает заболевание от многих других кишечных инфекций, где лихорадка выражена ярче.
Дополнительные признаки: сухость языка с сильным белым налётом, бледность и сухость кожи и слизистых оболочек, западение глаз, заострение черт лица, появление тёмных кругов под глазами, посинение ушей, губ и носа.
Инкубационный период обычно составляет от нескольких часов до пяти суток, чаще всего первые проявления наблюдаются через 1−2 дня после заражения.
Профилактика: простые правила, спасающие жизнь.
Среди основных мер профилактики Онищенко называет соблюдение личной гигиены, использование дезинфицирующих средств для рук, употребление только кипяченой или бутилированной воды, проведение термической обработки сырых продуктов перед употреблением и тщательное мытьё фруктов и овощей.
Купаться следует только в разрешённых для этого местах. При купании нужно не допускать попадания воды в рот.
Эти правила кажутся элементарными, но в сезон отпусков и шашлыков о них часто забывают. А зря. Холера — болезнь грязных рук и некипячёной воды. Если вы выезжаете на природу, берите с собой запас чистой воды, мойте руки перед едой и не пейте из открытых водоёмов. Эти простые действия могут уберечь вас от тяжёлого заболевания.
Россиянам в настоящий момент не грозит вспышка холеры. Ситуация находится под строгим контролем Роспотребнадзора. Исследования в водоёмах проводятся регулярно, как только вода прогревается до 17 градусов. Однако это не значит, что можно забыть о мерах предосторожности.
Лето — время отпусков, рек и озёр. И именно летом риск подхватить любую кишечную инфекцию возрастает в разы. Соблюдайте гигиену, купайтесь только в проверенных местах и не пейте сырую воду. Помните: холера излечима, но её осложнения могут быть крайне тяжёлыми, особенно у детей и пожилых людей.