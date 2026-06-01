В Калуге открылся флагманский центр «Сделано в Хабаровском крае»

В Калуге состоялось торжественное открытие флагманского центра дальневосточной продукции «Сделано в Хабаровском крае». Это второй магазин, запущенный за пределами региона.
Первый флагманский центр открылся в Москве в историческом здании в Дмитровском переулке рядом с Красной площадью.
Ассортимент продукции, которая будет представлена в магазине в Калуге, сформирован по результатам анализа продаж столичной точки и включает в себя интересы калужан.
Как рассказали в пресс-службе правительства Хабаровского края, посетителям предложат одежду коренных малочисленных народов Севера, коллекции региональных торговых марок, продовольствие — от икры и рыбы до шоколада и варенья, а также свечи ручной работы, открытки с видами региона и многое другое.
«Каждый центр становится живым посольством Хабаровского края, где через продукцию наших мастеров и предпринимателей мы транслируем уникальность дальневосточной культуры, наш экономический потенциал и создаём реальные мосты для диалога с партнёрами из центральной России. Площадка в Калуге — это осознанный шаг к укреплению присутствия бренда, возможность показать, что “Сделано в Хабаровском крае” — это знак качества, традиций и инноваций». — подчеркнул глава региона Дмитрий Демешин.