Новую технологию успешно внедрили в хабаровском кардиоцентре благодаря нацпроекту

«Зимой приехал на прием в Хабаровск. Меня посмотрели и сказали, что нужно ехать в Москву, потому как здесь такие операции не проводятся. А в мае мне позвонили и пригласили в кардиоцентр. Взяли билеты с женой и поехали сюда. Оказалось, раньше не делали такие операции, а сейчас готовы. Вышло, что я стал первым. Главное, что все убрали, теперь переживать не о чем. Ждем анализы и будут готовить ко второй операции по замене кардиостимулятора. Врач молодец, благодарен ему», — рассказывает Геннадий Латков.