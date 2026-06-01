Новую технологию успешно внедрили в хабаровском кардиоцентре благодаря нацпроекту

В Федеральном центре сердечно-сосудистой хирургии в Хабаровске прошли первые операции по удалению электродов у пациентов с электрокардиостимулятором. Новая технология позволяет существенно снизить риск повреждения вен и сердца во время такой операции. Контролировать процесс хирургам помогает современный аппарат, воздействующий на электроды лазером. На его приобретение было выделено порядка 40 млн рублей по президентскому нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь». Благодаря обновлению передовая методика стала впервые доступна жителям региона, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
«В нашем центре все операции выполняются за счет государства, благодаря поддержке президента. В том числе проводятся и операции по уникальной методике удаления электродов с помощью лазера. Хабаровский край — один из немногих регионов России, где данная технология применяется, а наша страна — единственная, где сложные операции на сердце доступны пациентам бесплатно», — подчеркнул заведующий отделением врач — сердечно-сосудистый хирург, к.м.н. Хосни Ахмад Бшарат.
К внедрению новой техники в кардиоцентре готовились поэтапно: в конце 2025 года приобрели аппарат, а специалисты прошли обучение и практику в Москве. Старт технологии в крае хабаровские врачи дали вместе с опытным сосудистым хирургом НМИЦ кардиологии имени Чазова Игорем Гришиным. Столичный эксперт в прошлом выпускник Хабаровского медицинского института. Именно при его поддержке были проведены первые вмешательства по удалению электродов, приросших к стенкам сердца и сосудов.
«За восемь лет было выполнено более 300 таких операций. Все больше возникает необходимость в имплантации устройств для лечения тахибрадикардии. Как следствие, количество специальных вмешательств также возрастает. Операция достаточно сложная, требует не просто максимальной концентрации и внимания от хирурга, но и готовности и присутствия службы открытой кардиохирургии», — рассказал Игорь Гришин.
Удаление происходит щадящим способом — через минидоступ — и занимает в среднем полтора часа. Используемый врачом ротор создает тоннель вокруг электрода, эффективно освобождая его от тканей. Напоминать пациенту о хирургической помощи будет лишь маленький прокол. Такая малотравматичная методика нацелена полностью заменить полосную операцию, при которой работать приходилось на открытом сердце под искусственным кровообращением. Преимуществом является и сокращение времени восстановления пациентов.
Геннадий Латков — житель Николаевска-на-Амуре — стал первым, кому провели уникальную операцию. Мужчина носил кардиостимулятор с 2024 года и столкнулся с приросшими электродами. Помощь хирургов Геннадий получил два дня назад и уже сейчас чувствует себя хорошо, с благодарностью вспоминая операцию.
«Зимой приехал на прием в Хабаровск. Меня посмотрели и сказали, что нужно ехать в Москву, потому как здесь такие операции не проводятся. А в мае мне позвонили и пригласили в кардиоцентр. Взяли билеты с женой и поехали сюда. Оказалось, раньше не делали такие операции, а сейчас готовы. Вышло, что я стал первым. Главное, что все убрали, теперь переживать не о чем. Ждем анализы и будут готовить ко второй операции по замене кардиостимулятора. Врач молодец, благодарен ему», — рассказывает Геннадий Латков.
Отметим, что национальный проект «Продолжительная и активная жизнь», инициированный президентом России Владимиром Путиным, продолжает пополнять кардиоцентр новыми методиками оперативного лечения. Так, в прошлом году появился ротоблятор, позволяющий удалять твердые кальцинированные участки атеросклеротических бляшек в коронарных артериях. С начала года проведено уже 6 таких операций. Кроме того, в текущем году специалисты ожидают проведение не менее 10 операций для пациентов с электрокардиостимуляторами.