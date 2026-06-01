За старинные иконы в Новосибирске просят три миллиона

На одной из популярных интернет-площадок появилось объявление о продаже двух старинных икон прямо в Новосибирске. Общая стоимость лотов впечатляет — владелец запросил за них три миллиона рублей.

Источник: Сиб.фм

Продавец не стал вдаваться в детали и оставил описание без подробностей. Однако, судя по снимкам, один из предметов представляет собой меднолитую икону-складень, выполненную в характерной старинной технике. Вторым лотом значится образ Пресвятой Богородицы с Младенцем Христом на руках, почитаемый у верующих и собирателей древностей.

Подобные раритеты всегда вызывают живой интерес у коллекционеров и историков по всей Сибири, чем, собственно, и объясняется столь высокая цена. Остается только гадать, в чьи руки попадут эти предметы и останутся ли они в Новосибирске.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске продают три старинные иконы за 100 млн рублей.