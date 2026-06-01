Хабаровский край станет участником Всероссийского марафона классической музыки

В рамках Всероссийского марафона классической музыки «Кантата. Россия» 12 июня свои лучшие произведения представят коллективы Хабаровского края. На Комсомольской площади выступят Дальневосточный академический симфонический оркестр под руководством дирижера Антона Шниткина и Женский академический хор Хабаровского краевого колледжа искусств, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Программа включит в себя как произведения русской классики XIX века, так и творчество современных композиторов. Например, публика услышит вступление «Рассвет на Москве-реке» и фрагменты сюиты «Картинки с выставки» М. П. Мусоргского. Также на концерте прозвучат «Половецкие пляски» из оперы «Князь Игорь» А. П. Бородина.
Из сочинений авторов XXI века для хабаровчан сыграют «Танго» для флейты, аккордеона и оркестра Дениса Хорова, фрагмент «Стан Тамерлана» из оперы Александра Чайковского «Легенда о граде Ельце, Деве Марии и князе Тамерлане» и «Тайлаган» из балета Анастасии Дружининой «Земля веры — Баргуджин Тукум».
— В День России Хабаровский край вместе со всей страной участвует в масштабном культурном проекте «Кантата. Россия». Этот марафон — яркий пример того, как академическое искусство становится доступным миллионам людей, объединяя регионы от Калининграда до Дальнего Востока, и особенно символично, что это происходит в Год единства народов России. Уверен, концерт на Комсомольской площади подарит жителям и гостям Хабаровска незабываемые впечатления и чувство гордости за свою страну, — сказал губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин.
К слову, Всероссийский марафон «Кантата. Россия» проходит в рамках VI Международного фестиваля классической музыки «Кантата», который в свою очередь пройдет в Калининградской области с 12 по 16 июня этого года. Планируется, что концерты по всей стране посетят свыше 20 тысяч человек.
