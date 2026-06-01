Суд Хабаровска разрешил банку обратить взыскание на заложенную квартиру

Краснофлотский районный суд Хабаровска удовлетворил иск банка об обращении взыскания на заложенное имущество. Речь идёт о квартире, переданной в залог по кредитному договору, который в 2023 году заключил сын ответчика, сообщает пресс-служба суда Хабаровского края. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Банк предоставил заёмщику средства, но тот не выполнил свои обязательства по возврату кредита и начал процедуру банкротства. В обеспечение кредитного договора отец заёмщика заключил с банком договор залога квартиры. После этого банк направил залогодателю требование исполнить обязательство, обеспеченное ипотекой, — оно не было исполнено.
В суде ответчик не признал иск. Он указал, что кредит оформил его сын, и он не отказывался от исполнения обязательств, но не мог вносить платежи из-за временной нетрудоспособности. Суд, рассмотрев материалы дела, удовлетворил требования банка об обращении взыскания на заложенную недвижимость и взыскании судебных расходов.
