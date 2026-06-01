В России создали экологичный метод синтеза соединений для новых лекарств

Новый метод предназначен для получения 1,3,4-оксадиазолов, который применяется в том числе для создания противовирусных препаратов для лечения ВИЧ и OLED-дисплеев. По словам Соколова, синтез этого вещества сопряжен со значительными технологическими сложностями, так как требуется использование агрессивных кислот, токсичных реагентов и значительного количества воды для последующей очистки продукта от побочных соединений, что приводит к образованию больших объемов вредных отходов.