В Красноярске отдали под суд мужчину, избившего свою пожилую мать

Жителя Красноярска будут судить за избиение 72-летней матери. Об этом сообщили в ГУ МВД По Красноярскому краю.
Как рассказали в полиции, ранее судимый мужчина 1972 года рождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанёс несколько ударов своей пожилой матери. После конфликта он ушёл из квартиры, а пенсионерка закрыла дверь изнутри.
Соседка, узнав о случившемся, вызвала полицию. Прибывшие сотрудники обнаружили на теле женщины повреждения и госпитализировали её. Судебно-медицинская экспертиза квалифицировала травмы как тяжкий вред здоровью.
Завершено расследование уголовного дела по ч. 1 ст. 111 УК РФ. Обвиняемый находится под стражей.
Ранее в Красноярске в ДТП с грузовиком погибла женщина.