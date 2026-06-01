На Дону вечером 31 мая объявили беспилотную опасность

Вечером 31 мая в 20:00 РСЧС предупредила жителей Ростовской области о новой угрозе атаки беспилотников.
Населению рекомендовано покинуть улицы и укрыться в помещениях, держась подальше от окон.
Напомним, что в результате ночной атаки на регион было отражено свыше 50 дронов. Наиболее серьёзные последствия зафиксированы в Матвеево‑Курганском районе: загорелась нефтебаза (из‑за падения обломков БПЛА), повреждены 17 домовладений, один автомобиль, аптека и три магазина, в связи с масштабом последствий в Матвеевом Кургане введён режим чрезвычайной ситуации.
Что делать при атаке беспилотника: как определить угрозу и алгоритм действий
Что делать при атаке беспилотника — вопрос, который становится все более актуальным. В этом материале разбираем, что делать при атаке БПЛА, как распознать угрозу, какие действия предпринять на улице и в помещении, а также что известно о компенсации ущерба.