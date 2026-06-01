Поиск Яндекса
Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Чернобыль в Европе: раскрыты страшные последствия ударов ВСУ по ЗАЭС

ВСУ нанесли новый удар дронами по ЗАЭС. БПЛА атаковали транспортный цех. Накануне был нанесен удар по машинному залу энергоблока № 6. В эксклюзивном комментарии aif.ru военный эксперт Игорь Никулин сказал о последствиях атак на ЗАЭС.

Источник: Аргументы и факты

Запорожская АЭС подвергается атакам беспилотников ВСУ второй день подряд. 31 мая два дрона ударили по транспортному цеху, уничтожив шесть автобусов и два автомобиля «Газель». Накануне, 30 мая, украинский дрон нанес удар по шестому энергоблоку станции.

В эксклюзивном комментарии aif.ru военный эксперт Игорь Никулин объяснил, какими могут быть последствия атак дронов ВСУ на ЗАЭС.

«В результате ударов может повториться история с Чернобылем, тем более что Запорожская АЭС — это крупнейшая АЭС в Европе, там шесть реакторов, которые рядом находятся. Они бьют туда, где считают, что у нас уязвимое место. При этом то, что от этого пострадает Украина, бандеровцам наплевать. Они, похоже, себя уже не отождествляют с Украиной, то есть это просто колониальная администрация, которая готова в любой момент свалить вместе со своими родственниками, семьёй в Канаду, куда угодно, в Европу, в Америку, В Австралию, туда, где их примут вместе с наворованными деньгами. Судьба Украины их, похоже, не волнует совершенно. Их задача — нанести России максимальный ущерб даже ценой самой Украины. Если рассматривать самый пессимистичный сценарий развития событий с ЗАЭС, то Украина точно очень серьезно пострадает. В зависимости от розы ветров, дойдет и до Европы», — сказал он.

По словам Никулина, посещение экспертами МАГАТЭ места попадания украинского беспилотника на территории Запорожской АЭС ни на что не повлияет.

«Это демонстрация того, что они что-то делают в рамках своих компетенций. Влияния никакого ни на что не будет. Чтобы был результат, нужно эмбарго на поставки американского оружия и разведданных. Все эти разговоры Запада о мире, о приверженности к миру, так разговорами и остаются», — добавил он.

Узнать больше по теме
Запорожская АЭС: от флагмана энергетики к символу ядерной угрозы
Запорожская АЭС — самая мощная атомная станция в Европе. Уже три года она существует в режиме перманентного кризиса. С 2022 года объект контролируется российскими войсками, реакторы остановлены, но риски сохраняются. Станция превратилась в символ беспрецедентной угрозы — возможной ядерной аварии в зоне активных боевых действий. Эта ситуация держит в напряжении все международное сообщество, особенно экспертов МАГАТЭ. Разбираемся, что представляет собой станция и в чем заключается главная опасность сегодня.
Читать дальше