В Омске анонсирован бесплатный концерт еще одного популярного исполнителя

Администрация парка на «Зелёном острове» в минувшее воскресенье, 31 мая 2026 года, анонсировала бесплатное выступление популярного, по оценке автора, музыкального исполнителя в рамках фестиваля «Лето. Вокруг света. Культурный код под открытым небом» (0+). На сцене названной локации выступит музыкант Тима Белорусских.
Концерт исполнителя анонсирован на 20 июня 2026 года, декларируется свободный вход на площадку для всех желающих.
В активе 27-летнего исполнителя, начавшего карьеру в 2017 году, два альбома и свыше 30 синглов.
Ранее в рамках того же фестиваля анонсированы концерты Мари Краймбрери (16+) и Бьянки (16+).