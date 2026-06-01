В Омске анонсирован бесплатный концерт еще одного популярного исполнителя

В Омске выступит автор хита «Незабудка».

Источник: SuperOmsk.ru

Администрация парка на «Зелёном острове» в минувшее воскресенье, 31 мая 2026 года, анонсировала бесплатное выступление популярного, по оценке автора, музыкального исполнителя в рамках фестиваля «Лето. Вокруг света. Культурный код под открытым небом» (0+). На сцене названной локации выступит музыкант Тима Белорусских.

Концерт исполнителя анонсирован на 20 июня 2026 года, декларируется свободный вход на площадку для всех желающих.

В активе 27-летнего исполнителя, начавшего карьеру в 2017 году, два альбома и свыше 30 синглов.

Ранее в рамках того же фестиваля анонсированы концерты Мари Краймбрери (16+) и Бьянки (16+).