Опт не выдаст, свинья не съест

Гендиректор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев пояснил, что в последние несколько месяцев «наблюдается системное снижение оптовых цен на рынке свинины». «Это связано с тем, что спрос на продукцию падает, чему способствует общеэкономическая ситуация: темпы роста реальных доходов населения значительно уменьшились. К тому же изменилась поведенческая модель потребителей. Они стали более осторожно относиться к своим расходам. На этом фоне предложение на рынке свинины выросло — у нас за первые четыре месяца 2026 года, как и во второй половине прошлого года, идет увеличение производства примерно на 4−5%. К сожалению, в рознице цены снижаются не так быстро, как хотелось бы, но в опте сокращение моментальное», — сказал эксперт.