Новая планшетная выставка под открытым небом открылась в Иркутске к юбилею города

Экспозиция стала продолжением выставочного проекта «365 лет по иркутскому времени», посвященного юбилею города, который сейчас работает в Главном здании музея.
На планшетной выставке представлены репродукции произведений из собрания Иркутского художественного музея, а также работ учащихся Детской школы искусств № 5.
Как сообщает пресс-служба Иркутского областного художественного музея, новая экспозиция представит художественный взгляд на историю, атмосферу и культурное наследие Иркутска. Выставка будет доступна к просмотру до конца года.
