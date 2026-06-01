Новая планшетная выставка под открытым небом открылась в Иркутске к юбилею города

Иркутская область, НИА-Байкал — Ко Дню города и юбилею Иркутска областной художественный музей имени Сукачева открыл новую планшетную выставку на площади 50-летия Октября.

Экспозиция стала продолжением выставочного проекта «365 лет по иркутскому времени», посвященного юбилею города, который сейчас работает в Главном здании музея.

На планшетной выставке представлены репродукции произведений из собрания Иркутского художественного музея, а также работ учащихся Детской школы искусств № 5.

Как сообщает пресс-служба Иркутского областного художественного музея, новая экспозиция представит художественный взгляд на историю, атмосферу и культурное наследие Иркутска. Выставка будет доступна к просмотру до конца года.

