Трехлетняя девочка в США случайно выстрелила в голову младшей сестре

В Соединенных Штатах 26-летний Майкл Техеда признал вину в смертельной стрельбе, которую устроила его маленькая дочь. Об этом 26 мая сообщило издание The Wichita Eagle.

Мужчина рассказал в полиции, что вытащил пистолет из кобуры и оставил на камине, а сам ушел переодеваться в другую комнату. Пока его не было, трехлетняя девочка нашла оружие, взяла его и случайно выстрелила в голову младшей сестре Майле.

Ее не удалось спасти. Ребенку был один год и девять месяцев.

Майкл признался, что знал об интересе дочери к пистолету и не должен был оставлять его без присмотра, сказано в статье.

11 марта в Детройте подросток выстрелил в свою шестилетнюю сестру из пистолета, найденного в машине. Девочка погибла. Инцидент произошел на парковке заведения Farmer John Food Center, где мать, 41-летняя Тоня Джонсон, оставила пятерых детей в возрасте от двух до 11 лет без присмотра и ушла поесть. Во время игры один из сыновей нашел оружие матери и случайно выстрелил в сестру. Ее доставили в больницу, но спасти ребенка не удалось.

