Трехлетняя девочка в США случайно выстрелила в голову младшей сестре

11 марта в Детройте подросток выстрелил в свою шестилетнюю сестру из пистолета, найденного в машине. Девочка погибла. Инцидент произошел на парковке заведения Farmer John Food Center, где мать, 41-летняя Тоня Джонсон, оставила пятерых детей в возрасте от двух до 11 лет без присмотра и ушла поесть. Во время игры один из сыновей нашел оружие матери и случайно выстрелил в сестру. Ее доставили в больницу, но спасти ребенка не удалось.