Эксперт Фролова: неразвитая «геометрическая» интуиция мешает успешно сдать ЕГЭ

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Отсутствие пространственного мышления и «геометрической» интуиции из года в год мешает школьникам успешно сдать ЕГЭ по математике. Об этом ТАСС сообщила кандидат физико-математических наук, директор Института естественных, математических и технических наук Липецкого государственного педагогического университета имени П. П. Семенова-Тян-Шанского, председатель региональной экспертной комиссии по проверке ЕГЭ по математике Елена Фролова.
«Традиционно у школьников наибольшие трудности возникают с решением геометрических задач, причем как в первой, так и во второй части работы. Кроме того, эта ситуация повторяется из года в год. Например, в этом году возникли проблемы с решением третьей задачи из первой части, так как в задании присутствовала информация о телах вращения. К сожалению, у школьников плохо развито пространственное мышление и “геометрическая” интуиция», — рассказала собеседница агентства.
Эксперт отметила, что сложности у школьников вызывает задание с параметром, которое, помимо глубоких математических знаний, проверяет также высокий уровень сформированности логического мышления. Трудно даются учащимся задания, в которых необходимо владение знаниями тригонометрии. Традиционно выпускники допускают ошибки в вычислениях, чтении и понимании условия задачи.