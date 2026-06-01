За неделю двое жителей Красноярского края погибли в пожарах и двое утонули

За прошедшую неделю в Красноярском крае потушили 107 пожаров, в которых 2 человека погибли и один получил травмы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Красноярскому краю. Так, пожар произошел в частном жилом доме в селе Плотбище Енисейского муниципального округа. Возгорание ликвидировали на площади 70 квадратных метров. В пожаре погиб мужчина. Предварительная его причина — короткое замыкание. На реке Хантайка Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального округа обнаружено тело человека и лодка с мотором. На реке Мана в районе поселка Усть-Мана утонул молодой мужчина. Причины произошедшего устанавливают сотрудники полиции.