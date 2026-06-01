Axios: Рубио провел переговоры по прекращению огня с Ливаном и Израилем

Американский госсекретарь Марко Рубио провел переговоры с президентом Ливана Джозефом Ауном и израильским премьером Биньямином Нетаньяху. Стороны обсудили продвижение новой инициативы по прекращению огня между этими ближневосточными странами. Об этом в соцсети Х написал журналист портала Axios Барак Равид.
По его словам, переговоры состоялись в течение последних двое суток.
«Цель в том, чтобы попытаться продвинуть новую инициативу по прекращению огня», — написал репортер.
Эти переговоры, уточнил Равид, представляет собой первый шаг в прекращении атак на Израиль со стороны движения «Хезболллах». В ответ Израиль воздержался бы от агрессии против Бейрута.
Накануне, напомним, Франция потребовала экстренного заседания Совета Безопасности ООН из-за израильской военной операции в Ливане. Уточняется, что поводом для созыва стал захват ливанской древней крепости.
До этого KP.RU сообщил, что в Тель-Авиве прошла массовая акция против действий правительства и армии Израиля, провоцирующих кровавую бойню на Ближнем Востоке.