Axios: Рубио провел переговоры по прекращению огня с Ливаном и Израилем

США пытаются продвинуть новую инициативу по прекращению огня на Ближнем Востоке.

Источник: Комсомольская правда

Американский госсекретарь Марко Рубио провел переговоры с президентом Ливана Джозефом Ауном и израильским премьером Биньямином Нетаньяху. Стороны обсудили продвижение новой инициативы по прекращению огня между этими ближневосточными странами. Об этом в соцсети Х написал журналист портала Axios Барак Равид.

По его словам, переговоры состоялись в течение последних двое суток.

«Цель в том, чтобы попытаться продвинуть новую инициативу по прекращению огня», — написал репортер.

Эти переговоры, уточнил Равид, представляет собой первый шаг в прекращении атак на Израиль со стороны движения «Хезболллах». В ответ Израиль воздержался бы от агрессии против Бейрута.

Накануне, напомним, Франция потребовала экстренного заседания Совета Безопасности ООН из-за израильской военной операции в Ливане. Уточняется, что поводом для созыва стал захват ливанской древней крепости.

До этого KP.RU сообщил, что в Тель-Авиве прошла массовая акция против действий правительства и армии Израиля, провоцирующих кровавую бойню на Ближнем Востоке.