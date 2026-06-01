На Украине заметили необычных солдат: офицер раскрыл, как изменится СВО

Соединенные Штаты проводят в зоне боевых действий на Украине испытания роботов-гуманоидов. Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников в эксклюзивной беседе с aif.ru рассказал, чем они опасны.
То, что ещё недавно казалось фантастикой из голливудских блокбастеров, сегодня становится реальностью полей сражений. Железные солдаты, не знающие усталости, боли и страха, уже тестируются на Украине. Россия уже подготовила ответ.
Напомним, телеканал CNBC сообщил, что американская компания Foundation Future Industries проводит испытания человекоподобных роботов в зоне украинского конфликта. Организация разрабатывает гуманоидов двойного назначения. Они предназначены для тяжелой промышленности и военных целей. На Украину были отправлены два прототипа Phantom MK-1.
Глава Foundation Future Industries Санкает Патак утверждает, что тестирование связано с выполнением задач по доставке грузов в опасных зонах. Однако их функционал подразумевает выполнение и других задач.
По данным некоторых СМИ, эти нововведения привели к расколу между украинскими генералами и главой Минобороны Михаилом Федоровым. Идеи министра обороны Украины называют «фантастическими, оторванными от реалий поля боя».
«Безжалостное средство»: чем опасны человекоподобные роботы.
«Испытания на Украине проводятся в рамках принятой Пентагоном программы “Боевые системы будущего” (Future Combat System), а также “Оборонная инициатива 21 века” (21st Century Defense Initiative). Американский сухопутный человекоподобный боевой робот может нести на борту самые разные виды оружия, включая пулемет, гранатомет или противотанковую ракетную установку. Для человека роботы очень опасны. Это безжалостное средство вооруженной борьбы, высокоточное оружие, которое не знает боли и сострадания», — пояснил военный эксперт.
Представьте себе машину, которая не колеблется перед выстрелом, не испытывает стресса, не устаёт и не сомневается. Ей не нужен сон, еда или перекуры. Это идеальный солдат с точки зрения военной логики. Но это же и кошмар с точки зрения человечности.
Реальная угроза или демонстрация? Мнение эксперта.
Однако, по словам Иванникова, российским военным эти роботы не страшны по нескольким причинам.
«Представленный на Украине образец является экспериментальным и выставочным. Реальной угрозы он не представляет российским Вооруженным силам. Цель его появления на передовой — демонстрационная. США необходимо создать медиаповод и громко заявить о создании собственного человекоподобного робота. В первую очередь, продемонстрировать Китаю свои научные и технологические возможности», — пояснил специалист, добавив, что подобные роботы в скором времени поступят на вооружение и в РФ.
Роботы глючат, их системы связи могут быть заглушены средствами РЭБ, они дороги и сложны в обслуживании. Российская армия уже имеет опыт борьбы с высокотехнологичным оружием. И дроны, и спутниковая связь, и западные танки — всё это сначала вызывало опасения, а потом становилось обычной целью. То же самое произойдёт и с роботами.
Россия зеркально ответит: свои роботы уже в разработке.
Россия зеркально ответит на появление в зоне боевых действий на Украине человекоподобных роботов. Иванников отметил, что и в России в будущем подобные роботы поступят на вооружение. Гонка вооружений выходит на новый уровень — уровень искусственного интеллекта и автономных систем.
«В Пентагоне рассматривают разработку робототехники военного назначения в качестве одного из ключевых направлений развития средств вооруженной борьбы. Перечень задач, для решения которых предполагается применение человекоподобных роботов, включает: доставку специальных средств в заданную точку ограниченного или труднодоступного пространства, доставку средств связи, взрывчатых веществ, проведение разведки, проведение технической диагностики, выполнение технологических операций в условиях повышенной радиации, проникновение в бункеры, завалы разрушенных зданий, идентификацию и оценку возможности спасения живых существ», — пояснил эксперт.
Специалист добавил, что в настоящее время создана достаточно большая номенклатура человекоподобных роботов, которые проходят испытания и в ближайшем будущем поступят на вооружение в передовых странах мира, в том числе и в России. Это значит, что Москва не собирается отставать. Уже сейчас ведутся разработки, и, судя по всему, через несколько лет российские «боевые системы будущего» станут реальностью.