В Карагандинской области собрали почти 3 тонны семян для новых лесов

В этом году в регионе планируют собрать 3500 килограммов семян различных древесных и кустарниковых пород, передает DKNews.kz.
Работа ведется в рамках Комплексного плана воспроизводства лесов и лесоразведения.
Основной объем уже собран.
Сейчас в регионе продолжается сбор семян вяза. На сегодняшний день лесоводы уже заготовили 2850 килограммов.
Наибольший вклад в выполнение плана внесли:
Карагандинское лесное хозяйство; Актогайское лесное хозяйство; Кувское лесное хозяйство.
Специалисты отмечают, что работы идут в соответствии с графиком, а объем заготовленных семян уже приблизился к запланированным показателям.
Из семян вырастят будущие леса.
После завершения сбора семенной материал пройдет несколько этапов подготовки.
Сначала специалисты проведут очистку семян и проверят их на всхожесть. Затем их высадят в питомнике Карагандинского лесного хозяйства.
Из выращенных сеянцев в дальнейшем сформируют посадочный материал для лесовосстановительных работ и новых лесопосадок в регионе.
В рамках плана заготавливаются семена:
вяза; клёна; акации; смородины.
Работа ведется в рамках поручения Президента.
Мероприятия по сбору семян и выращиванию посадочного материала являются частью масштабной государственной программы по увеличению лесного фонда страны.
Работа проводится в рамках поручения Главы государства по высадке 2 миллиардов деревьев на территории государственного лесного фонда Казахстана.
Почему это важно.
Создание новых лесных насаждений помогает бороться с опустыниванием, улучшать экологическую обстановку и сохранять биоразнообразие регионов.
Подготовка качественного посадочного материала считается одним из ключевых этапов лесовосстановления, поскольку именно от качества семян зависит приживаемость будущих деревьев и эффективность лесоразведения.