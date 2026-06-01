Поиск Яндекса
Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Карагандинской области собрали почти 3 тонны семян для новых лесов

В Карагандинской области продолжается заготовка лесных семян для воспроизводства лесов и создания новых зеленых массивов.

Источник: Деловой Казахстан

В этом году в регионе планируют собрать 3500 килограммов семян различных древесных и кустарниковых пород, передает DKNews.kz.

Работа ведется в рамках Комплексного плана воспроизводства лесов и лесоразведения.

Основной объем уже собран.

Сейчас в регионе продолжается сбор семян вяза. На сегодняшний день лесоводы уже заготовили 2850 килограммов.

Наибольший вклад в выполнение плана внесли:

Карагандинское лесное хозяйство; Актогайское лесное хозяйство; Кувское лесное хозяйство.

Специалисты отмечают, что работы идут в соответствии с графиком, а объем заготовленных семян уже приблизился к запланированным показателям.

Из семян вырастят будущие леса.

После завершения сбора семенной материал пройдет несколько этапов подготовки.

Сначала специалисты проведут очистку семян и проверят их на всхожесть. Затем их высадят в питомнике Карагандинского лесного хозяйства.

Из выращенных сеянцев в дальнейшем сформируют посадочный материал для лесовосстановительных работ и новых лесопосадок в регионе.

В рамках плана заготавливаются семена:

вяза; клёна; акации; смородины.

Работа ведется в рамках поручения Президента.

Мероприятия по сбору семян и выращиванию посадочного материала являются частью масштабной государственной программы по увеличению лесного фонда страны.

Работа проводится в рамках поручения Главы государства по высадке 2 миллиардов деревьев на территории государственного лесного фонда Казахстана.

Почему это важно.

Создание новых лесных насаждений помогает бороться с опустыниванием, улучшать экологическую обстановку и сохранять биоразнообразие регионов.

Подготовка качественного посадочного материала считается одним из ключевых этапов лесовосстановления, поскольку именно от качества семян зависит приживаемость будущих деревьев и эффективность лесоразведения.