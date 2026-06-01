Директор ЗАЭС предупредил о риске «радиационных последствий» из-за атак ВСУ

В течение последнего месяца украинские войска значительно усилили обстрелы района расположения ЗАЭС и ее города- спутника Энергодара. 31 мая ВСУ в очередной раз нанесли удар по транспортному цеху Запорожской АЭС. Уничтожены шесть автобусов и два автомобиля «Газель». Пострадавших среди персонала нет. На станции подчеркнули, что ранее неоднократно фиксировались атаки на автобусы, перевозящие работников предприятия по территории города. Там указали, что это создает дополнительные риски для обеспечения стабильной работы атомной станции и представляет угрозу для безопасности сотрудников. В тот же день противник атаковал роддом, школу бокса, жилые дома, автозаправки и здание администрации Энергодара.