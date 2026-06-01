Директор ЗАЭС предупредил о риске «радиационных последствий» из-за атак ВСУ

ЭНЕРГОДАР /Запорожская область/, 1 июня. /ТАСС/. Атаки, в том числе психологические, на сотрудников и инфраструктуру Запорожской АЭС, могут иметь «долгосрочные радиационные последствия» для большой территории, если персонал под давлением противника начнет совершать ошибки. Об этом ТАСС сообщил директор ЗАЭС Юрий Черничук.
«В итоге мы придем к нарушению сначала условий эксплуатации станции. Потом это начнет переходить в нарушение каких-то параметров. И в конечном итоге может привести к тому, что тут произойдет какое-то событие, которое будет иметь долгосрочные радиационные последствия не только для этого города, но и для большой-большой территории», — сказал Черничук.
Однако, подчеркнул директор ЗАЭС, несмотря на все попытки киевского режима посеять панику среди коллектива атомной станции, персонал продолжает работать штатно и держать ситуацию под полным контролем.
В течение последнего месяца украинские войска значительно усилили обстрелы района расположения ЗАЭС и ее города- спутника Энергодара. 31 мая ВСУ в очередной раз нанесли удар по транспортному цеху Запорожской АЭС. Уничтожены шесть автобусов и два автомобиля «Газель». Пострадавших среди персонала нет. На станции подчеркнули, что ранее неоднократно фиксировались атаки на автобусы, перевозящие работников предприятия по территории города. Там указали, что это создает дополнительные риски для обеспечения стабильной работы атомной станции и представляет угрозу для безопасности сотрудников. В тот же день противник атаковал роддом, школу бокса, жилые дома, автозаправки и здание администрации Энергодара.
30 мая боевой беспилотник ВСУ на оптоволокне ударил по машинному залу энергоблока № 6 Запорожской АЭС. Повреждения зафиксировала группа экспертов Международного агентства по атомной энергии. Место атаки находится в нескольких метрах от реактора.