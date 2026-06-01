Эксперт Илюхин рассказал, кто может поступить в российские вузы без ЕГЭ

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Некоторые категории абитуриентов имеют возможность поступить в российские вузы без сдачи Единого государственного экзамена, в их числе — соотечественники из-за рубежа, граждане стран СНГ, выпускники колледжей при соответствии профиля, а также лица с ограничениями по здоровью. Об этом сообщил ТАСС старший научный сотрудник Центра экономики непрерывного образования Президентской академии (РАНХиГС) Борис Илюхин.
Без ЕГЭ могут поступать соотечественники из-за рубежа и граждане Беларуссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана — они участвуют в конкурсе на бюджетные места. «[Чтобы поступить в российские вузы без ЕГЭ, нужно] закончить школу за пределами Российской Федерации и иметь паспорт гражданина иностранного государства. Но при этом надо сдать внутренние вступительные испытания, устанавливаемые вузом самостоятельно, и сдать очень хорошо», сказал Илюхин.
По его словам, выпускники организаций среднего профессионального образования также могут не сдавать ЕГЭ, если профиль направления в вузе соответствует специальности, полученной в колледже.
Для абитуриентов с ограничениями по здоровью, которые не могут сдавать ЕГЭ, предусмотрена сдача государственного выпускного экзамена в школе, а для поступления ЕГЭ может быть заменен внутренним вступительным испытанием вуза.