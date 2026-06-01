Архивное фото с пристани Царицына показали волгоградцам

Архивное фото набережной города конца XIX века показала мэрия Волгограда. Тогда город носил название Царицын и был транспортным узлом, где все практически все население работало и зарабатывало в порту. Как рассказали в городской администрации, тогда к царицынским пристаням подходили многочисленные пароходы, следовавшие вверх и вниз по Волге.