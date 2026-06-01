С 1 сентября введут новшество на кассах всех магазинов

С 1 сентября 2026 года в России планируется полномасштабный запуск единого универсального QR-кода для осуществления всех видов безналичных платежей. Об этом заявил ТАСС председатель комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Александр Демин, сообщает ИА DEITA.RU.

Источник: ДЕЙТА

Внедрение новой системы призвано решить проблему фрагментации. В настоящее время кассовые зоны магазинов и заведений общественного питания перегружены множеством стикеров с QR-кодами от различных банков-эквайеров или Системы быстрых платежей. Это вынуждает покупателей тратить дополнительное время на поиск нужного кода. Новый стандарт устранит эту путаницу: потребитель будет видеть один-единственный код для оплаты.

При сканировании кода на экране смартфона откроется единое окно, где пользователь сможет выбрать банк или платёжный инструмент для списания суммы за покупку. Для потребителя ключевым преимуществом станет повышение удобства и скорости транзакций. Процесс оплаты станет интуитивно понятным и не потребует лишних действий.

Основной экономический эффект ожидается в сегменте бизнеса. Унификация платёжной инфраструктуры создаст условия для реальной конкуренции между банками за проведение операций.