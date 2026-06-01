В Хабаровске отстранили от работы оператора автобусных маршрутов № 29П и № 34

В Хабаровске автобусы вновь вышли на маршруты № 29П и № 34 после внезапной пропажи на прошлой неделе. Как сообщили в администрации города, работа общественного транспорта восстановлена в полном объеме. Место старого перевозчика временно заняла другая компания. Постоянного оператора выберут по результатам конкурса, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Согласно нормам федерального закона предприниматель за невыполнение перевозок в течение 4-х дней лишен права обслуживания маршрутов № 29П и № 34, действие выданных ему свидетельств с сегодняшнего дня прекращено, — подчеркнули в мэрии города.
Также в администрации Хабаровска сообщили о проведении конкурса по определению нового перевозчика. Пока маршруты отдадут в ведение другого оператора, который будет работать до момента назначения постоянной транспортной компании. Полномочия временному перевозчику выдадут на срок до 6 месяцев.
Напомним, что 26 мая в Хабаровске автобусы перестали выходить на маршруты № 29П и № 34, которые обслуживал индивидуальный предприниматель. В результате прокуратура начала проверку в отношении оператора из-за нарушения законодательства о пассажирских перевозках.