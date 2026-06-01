В Омской области ищут председателя Марьяновского районного суда

В Омской области освободилось место председателя Марьяновского районного суда. Прежний руководитель Татьяна Галькова подала заявление об отставке с 31 марта 2026 года, а сейчас обязанности исполняет Ксения Мадеева.
Помимо этого, открыты вакансии заместителя председателя Первомайского районного суда Омска, судьи того же суда, двух судей в Ленинский районный суд, а также по одной вакансии в Русско-Полянском и Большеуковском районных судах области.
Требования к кандидатам стандартны для судейского корпуса: высшее юридическое образование, стаж работы по юридической профессии, возраст от 25 лет и отсутствие судимости. Документы принимаются в Региональную квалификационную коллегию судей Омской области лично или заказным письмом.
Для жителей региона, интересующихся судебной системой, это возможность повлиять на кадровый состав инстанций. Профессиональное сообщество ожидает, что конкурсный отбор позволит найти достойных претендентов на ответственные посты.
Итоги приема документов будут подведены в июле, после чего начнется процедура рассмотрения кандидатур. Назначения на должности состоятся после прохождения всех установленных законом процедур отбора.