На Дону ввели оранжевый уровень погодной опасности

Об этом свидетельствуют данные Гидрометцентра.

Гидрометцентр сообщил о введении в Ростовской области оранжевого уровня погодной опасности. Причина — прогноз сильных дождей, грозы с градом и шквалистого ветра.

Оранжевый уровень означает, что на территории региона ожидаются метеорологические явления, которые могут нанести ущерб: либо отдельные опасные явления, либо сочетание факторов, каждый из которых по отдельности не считается опасным, но вместе создаёт угрозу.

Прогноз на ближайшие дни:

До 9:00 1 июня: дожди, ливни с грозой и градом, шквалистый ветер с порывами до 25 м/с, местами — туман (ночью и утром).

Дожди продолжатся до 3 июня, местами возможна гроза — вплоть до утра 3 июня.

К утру 3 июня порывы ветра ослабнут до 18 м/с.

Жителей просят быть внимательными на улице, а водителей — соблюдать осторожность: снижать скорость, увеличивать дистанцию и избегать резких манёвров.