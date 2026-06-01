В Приморье суд запретил разглашать инвалидность человека без его согласия

Ответчик пытался оспорить решение, утверждая, что это было коллективным мнением.

Источник: Комсомольская правда

Приморский краевой суд согласился с решением Тернейского районного суда о взыскании морального вреда за распространение сведений об инвалидности человека. Ответчик пытался оспорить решение, утверждая, что обращение с этой информацией было коллективным мнением и нужно было для привлечения в школу дополнительного педагога. Якобы учитель с инвалидностью не проводил много занятий, и родители хотели решить проблему. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток.

Однако судебная коллегия отклонила жалобу. Факт составления обращения самой ответчицей и его распространение на школьном собрании, где она дала его подписывать другим родителям, подтвержден материалами дела. Суд отметил: сведения об инвалидности относятся к персональным данным и не подлежат разглашению без согласия человека.

Решение районного суда о частичном удовлетворении иска оставлено в силе.