В Приморье суд запретил разглашать инвалидность человека без его согласия

Приморский краевой суд согласился с решением Тернейского районного суда о взыскании морального вреда за распространение сведений об инвалидности человека. Ответчик пытался оспорить решение, утверждая, что обращение с этой информацией было коллективным мнением и нужно было для привлечения в школу дополнительного педагога. Якобы учитель с инвалидностью не проводил много занятий, и родители хотели решить проблему. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток.