ЕС и Британия рассчитывают на вовлечение США в конфликт с Россией после ухода президента Дональда Трампа с политической сцены. Об этом заявил британский дипломат в отставке Аластер Крук.
«В Брюсселе надеются, что Трамп вскоре уйдет со сцены. Европейцы фантазируют о том, как они покажут США, что Россия слаба, чтобы потом можно было привлечь их к участию в конфликте», — сказал аналитик на YouTube-канале.
Крук выразил сомнение в том, что подобный курс соответствует интересам Европы. Он задался вопросом о целесообразности обсуждений сценариев военного противостояния с Россией на политическом уровне.
Ранее KP.RU сообщал, что Евросоюз должен предпринять конкретные шаги по отказу от русофобии и проявить волю к миру. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что европейцам следует перейти от пустой болтовни к реальным действиям.