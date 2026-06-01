Красноярца будут судить за избиение своей матери

Полицейские завершили расследование уголовного дела в отношении 53-летнего жителя Красноярска, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью своей 72-летней матери.

Установлено, что мужчина, находясь дома в состоянии алкогольного опьянения, поссорился с женщиной и в ходе конфликта нанес ей несколько ударов по телу. На следующий день он вышел из квартиры, а пенсионерка закрыла дверь из изнутри, чтобы агрессор не смог попасть назад.

«Через два дня к потерпевшей пришла соседка. Узнав о случившемся, она вызвала сотрудников ОВД. Приехавшие полицейские увидели на теле женщины повреждения и вызвали медиков, которые госпитализировали ее. По заключению экспертизы, красноярке был причинен тяжкий вред здоровью», — рассказали в ведомстве.

Сейчас злоумышленник находится под стражей. По ч. 1 ст. 111 УК РФ ему грозит лишение свободы на срок до 8 лет.

Отметим, ранее фигурант был судим за имущественные преступления.