В Новосибирске к «Пушкинской карте» подключили ещё 20 учреждений культуры

С начала 2026 года к программе «Пушкинская карта» в Новосибирской области присоединились ещё 20 учреждений культуры. Итоги реализации программы в регионе обсудили на совещании в правительстве Новосибирской области под председательством первого заместителя губернатора Юрия Петухова.
В обсуждении приняли участие министр культуры региона Юрий Зимняков, представители областных и городских органов власти, а также руководители учреждений культуры и образовательных организаций в сфере искусства. Основной доклад представила заместитель министра культуры Новосибирской области Оксана Мокриенко.
Она сообщила, что сегодня потенциальная аудитория «Пушкинской карты» в Новосибирской области — это почти 277 тысяч молодых людей в возрасте от 14 до 22 лет. Одним из главных результатов с начала года стало расширение сети учреждений — участников программы. С января по апрель к «Пушкинской карте» подключились 20 организаций: восемь дворцов культуры и клубов, шесть образовательных учреждений, четыре библиотеки и один музей. Общее число участников достигло 236. Сейчас программа охватывает все 35 муниципальных образований Новосибирской области. Ещё 28 учреждений проходят согласование в федеральном министерстве культуры для дальнейшего подключения.
В регионе также продолжается информационная работа. Социальная реклама программы размещена в девяти муниципальных образованиях. Печатные материалы распространяются в учреждениях культуры и информационных точках во всех районах области. В Новосибирске информация о программе транслируется на 20 городских видеоэкранах. Кроме того, работает группа во «ВКонтакте» «Пушкинская карта. Новосибирская область», где публикуют инструкцию по оформлению карты, правила использования и актуальную афишу мероприятий. Информацию о программе также размещают на сайтах МФЦ, министерства образования, департамента молодёжной политики и мэрии Новосибирска.
Отдельное внимание уделяют летней программе. Уже сформирован сводный план мероприятий на каникулы — в него вошли тематические смены для школьников и студентов, а также групповые выезды на культурные события. Параллельно для сотрудников учреждений культуры в муниципалитетах проводят методические семинары — это поможет площадкам активнее включаться в программу и расширять афишу.
«Пушкинская карта» — это не просто субсидия на билеты. Это приглашение для молодых людей стать частью культурной жизни своего города и своего региона. Приятно видеть, что это приглашение принимают всё охотнее. Но останавливаться на достигнутом рано. Нам важно, чтобы программа работала в каждом муниципальном образовании области, и чтобы ни один молодой человек не был от неё в стороне", — подчеркнул Юрий Петухов.
Напомним, программа «Пушкинская карта» реализуется в рамках национального проекта «Семья». Ею могут воспользоваться граждане России от 14 до 22 лет. Ежегодно на карту начисляют 5 тысяч рублей, которые можно направить на посещение театров, музеев, концертных залов, кинотеатров и других учреждений культуры — участников программы.