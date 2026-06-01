В Новосибирске к «Пушкинской карте» подключили ещё 20 учреждений культуры

Она сообщила, что сегодня потенциальная аудитория «Пушкинской карты» в Новосибирской области — это почти 277 тысяч молодых людей в возрасте от 14 до 22 лет. Одним из главных результатов с начала года стало расширение сети учреждений — участников программы. С января по апрель к «Пушкинской карте» подключились 20 организаций: восемь дворцов культуры и клубов, шесть образовательных учреждений, четыре библиотеки и один музей. Общее число участников достигло 236. Сейчас программа охватывает все 35 муниципальных образований Новосибирской области. Ещё 28 учреждений проходят согласование в федеральном министерстве культуры для дальнейшего подключения.