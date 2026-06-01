В Башкирии официально стартует купальный сезон

В Башкирии с 1 июня начинается купальный сезон.

Источник: Башинформ

Официально открываются 264 пляжа, на них начнут дежурить общественные спасатели.

Как ранее писал «Башинформ», всего к летнему сезону откроют 560 мест отдыха. За последние пять лет количество пляжей в республике увеличилось в 2,2 раза. Благодаря чему число гибелей на воде сократилось в 1,5 раза.

Однако, судя по прогнозу погоды, в ближайшие две недели спроса на пляжный отдых не будет. Июнь обещает быть дождливым. Согласно данным метеослужб, в первой декаде дневная температура воздуха составит около +20,+25 градусов. Прогнозируются дожди и грозы, а ночи будут оставаться прохладными.