В Башкирии официально стартует купальный сезон

Официально открываются 264 пляжа, на них начнут дежурить общественные спасатели.
Как ранее писал «Башинформ», всего к летнему сезону откроют 560 мест отдыха. За последние пять лет количество пляжей в республике увеличилось в 2,2 раза. Благодаря чему число гибелей на воде сократилось в 1,5 раза.
Однако, судя по прогнозу погоды, в ближайшие две недели спроса на пляжный отдых не будет. Июнь обещает быть дождливым. Согласно данным метеослужб, в первой декаде дневная температура воздуха составит около +20,+25 градусов. Прогнозируются дожди и грозы, а ночи будут оставаться прохладными.